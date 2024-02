Keïta-Abschied? Klartext von Werder-Boss Fritz

Eine vorzeitige Trennung von Mittelfeldspieler Naby Keïta (29) steht bei Werder Bremen laut Clemens Fritz derzeit nicht zur Debatte. „Wir planen ganz normal mit ihm. Wir haben gerade erst in der letzten Woche mit ihm und seinem Berater zusammengesessen. Er hat uns signalisiert, dass er unbedingt fit werden will“, so der designierte Geschäftsführer Fußball gegenüber der ‚DeichStube‘. Und weiter: „Wir haben keine Gedanken, ihn im Sommer schon wieder abzugeben. Bei ihm ist das auch überhaupt kein Thema.“

Seit seiner Ankunft im vergangenen Sommer kommt Keïta, der einen Vertrag bis 2026 unterschrieben hat, beim SV Werder nicht in Tritt, bestritt vor allem verletzungs- und krankheitsbedingt erst drei Liga-Spiele für die Grün-Weißen. Im Zuge dessen kamen unlängst Transfergerüchte auf, so etwa um einen Wechsel in die türkische Süper Lig. Fritz betont: „Es geht weiterhin darum, ihn topfit für die Spiele zu bekommen. Da sind wir dran.“