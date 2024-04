Nagelsmann: Zwei Gründe für die Bayern-Absage

Gleich zwei Gründe haben Julian Nagelsmann offenbar dahingehend beeinflusst, seinen Vertrag beim DFB zu verlängern und dem FC Bayern abzusagen. Wie ‚Sky‘ berichtet, haben die öffentlich gewordenen kritischen Stimmen im Aufsichtsrat des Rekordmeisters Nagelsmann zur Absage bewegt. Insbesondere Karl-Heinz Rummenigge soll sich gegen eine Rückkehr des derzeitigen Bundestrainers ausgesprochen haben.

Als weiteren Contra-Punkt habe Nagelsmann die Kaderproblematik bei den Bayern ausgemacht. Während der Vorbereitung auf die bevorstehende Europameisterschaft hätte sich Nagelsmann aktiv an den Transferplanungen an der Säbener Straße beteiligen müssen. Dies hätte zum einen zeitlich zu einer Problematik geführt, zum anderen hätte es auch zu Interessenskonflikten kommen können, da es viele Überschneidungen in den Kadern des DFB und der Bayern gibt.