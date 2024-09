Bella-Kotchap: „Die letzten Wochen waren turbulent“

Armel Bella-Kotchap hat sich erstmals nach seinem gescheiterten Transfer zur TSG Hoffenheim zu Wort gemeldet. „Die letzten Wochen waren turbulent und wechselhaft“, schreibt der Innenverteidiger auf Instagram und versichert: „Aber ich bin körperlich und mental bei 100 Prozent. Ich warte nur auf meine Chance und werde sie nutzen. Und auf dem Platz werde ich mit Leistung vorangehen, wenn die Zeit reif ist.“

Bella-Kotchap war im zurückliegenden August bereits mit einem Bein bei der TSG, fiel aber durch den Medizincheck. Dem Vernehmen nach waren bei der ärztlichen Untersuchung Herzprobleme zu Tage getreten. Der zweifache deutsche Nationalspieler in Diensten des FC Southampton war nach Oumar Solet (24) der zweite Verteidiger, der in Hoffenheim in diesem Sommer durch den Medizincheck fiel.