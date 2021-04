VfB verpflichtet Beyaz

Sven Mislintat hat wieder einmal einen verheißungsvollen Rohdiamanten zum VfB Stuttgart gelotst. Wie der Bundesligist mitteilt, heuert der 17-jährige Ömer Beyaz am Neckar an. Der Youngster kommt ablösefrei von Fenerbahce und erhält beim VfB einen Vertrag bis 2025.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ömer ist ein außergewöhnliches Talent und zählt in seinem Jahrgang zu den begehrtesten Spielern in ganz Europa. Dass er mit 17 Jahren bereits für die Profimannschaft von Fenerbahçe und die türkische U21-Nationalmannschaft gespielt hat, unterstreicht zusätzlich sein großes Potenzial“, macht Mislintat keinen Hehl daraus, dass er große Stücke auf Beyaz hält.

In der Süper Lig hat Beyaz schon seine ersten Gehversuche gemacht. Auch in der türkischen U21-Nationalmannschaft spielt der offensive Mittelfeldspieler schon eine gewichtige Rolle. Mit seiner filigranen Ballbehandlung und seinem Spielverständnis erinnert Linksfuß Beyaz an Mesut Özil in jüngeren Jahren. In Stuttgart darf man sich also auf den nächsten jungen Wilden mit großer Perspektive freuen.