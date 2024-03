Deutschland schlägt die Niederlande verdient | Trotz Sieg einmal Note 5

Im Gegensatz zum Spiel gegen Frankreich (2:0) war die deutsche Mannschaft diesmal auf der anderen Seite eines frühen Tores. Joey Veermans Führungstreffer für die Niederlande wurde aber nur kurze Zeit später durch ein Traumtor von Maximilian Mittelstädt wieder ausgeglichen. Anschließend erinnerte das Kombinationsspiel der Deutschen wieder an den furiosen Sieg vom vergangenen Samstag, allerdings war die Defensive nicht ganz so sattelfest. Die Elftal kam auch zu Chancen, nutzte diese aber nicht.

Die Mannschaft von Ronald Koeman kam deutlich stärker aus der Kabine und hatte einige Chancen, um in Führung zu gehen. Die Verteidigung der DFB-Elf ließ einiges zu, konnte ein Gegentor aber verhindern. Stattdessen hätten Jamal Musiala (76.) oder Thomas Müller (83.) für die verdiente Führung sorgen können. Am Ende war es aber der eingewechselte Niclas Füllkrug (85.), der zum 2:1 einköpfte und für den verdienten Sieg sorgte.

Deutschland - Niederlande: Die DFB-Aufstellung

Torfolge

0:1 Veerman (4.): Mittelstädt und Tah mit einem Missverständnis. Depay flankt den Ball butterweich rein, Veerman schließt mit der Innenseite per Volley aus zwölf Metern ab. Ter Stegen macht sich lang, kommt aber nicht mehr heran.

1:1 Mittelstädt (11.): Kurz ausgeführte Ecke durch Kroos auf Musiala. Der legt knapp zwei Meter vor dem gegnerischen Strafraum für Mittelstädt ab und der Stuttgarter schießt mit links ins linke obere Eck unter die Querlatte. Ein Schuss wie eine Bananenflanke.

2:1 Füllkrug (85.): Kroos liefert eine Ecke genau dorthin, wo sie hin muss. Nämlich zum wuchtigen Füllkrug, der die Kugel aber mit der linken Schulter statt mit dem Kopf ins Tor befördert. Die Torlinientechnik hilft dem Schiedsrichtergespann bei der Entscheidung, anschließend bestätigt der VAR noch, dass kein Handspiel vorliegt.

Einzelkritik

Tor

Marc-André ter Stegen: Konnte beim 0:1 nichts machen. Ansonsten effizient im Passspiel, egal ob kurz oder lang. Mit einer Unsicherheit in der 60. Spielminute, diese blieb aber ohne Folgen.

Abwehr

Joshua Kimmich: Defensiv stabil, in der Offensive nicht ganz so stark. Über seine Seite passierte kaum etwas, gefährlich wurde es eher über die linke Seite bei Mittelstädt.

Antonio Rüdiger: War als Abwehrchef präsent und initiierte auch einige Offensivaktionen. Rettete kurz nach der Halbzeit mit einem gutgetimten Tackling kurz vor Depay (48.), der den Ball nur noch hätte über die Linie drücken müssen.

Jonathan Tah: Hatte auch seinen Anteil am Gegentor nach drei Minuten. Stabilisierte sich anschließend aber sehr schnell.

Maximilian Mittelstädt: Fehlpass der zum frühen 0:1 führte, dementsprechend schwach ins Spiel gestartet. Konnte mit einem klasse Treffer aber wenige Minuten später seinen Fehler selbst wieder wett machen. In der Defensive anfällig, in der Offensive dafür gefährlich mit Abschlüssen und guten Pässen.

Mittelfeld

Robert Andrich: In der ersten Hälfte ohne verlorenen Zweikampf. Bekam nach einem Foul an Depay die gelbe Karte (53.) und wurde kurz darauf zur Sicherheit ausgewechselt.

Toni Kroos: Dreh- und Angelpunkt im Aufbauspiel. Ordnete die Mannschaft erneut hervorragend. Profitierte auch von einem bestens aufgelegten Andrich an seiner Seite, der ihm wie ein Bodyguard den Rücken freihielt. Ähnliches gilt für den eingewechselten Groß. Lieferte per Ecke den Assist zum Siegtreffer.

Jamal Musiala: In der Anfangsphase ein Unruheherd. Sorgte mit seiner Kreativität bei Dribblings und Passen für zahlreiche gefährliche Situationen. Das Glück war im restlichen Spielverlauf aber nicht auf seiner Seite. Verdribbelte sich häufiger und hatte ein paar Ballverluste im Angriff zu verantworten. Dicke Chance in der 76. Minute, scheiterte aber an Keeper Verbruggen.

Ilkay Gündogan: Hatte in der 18. Minute nach Traumpass von Musiala das 2:1 auf dem Fuß, vergab die Chance aber aus kurzer Distanz. Solide Leistung bis zur Auswechslung nach einer Stunde.

Florian Wirtz: Wirbelte gemeinsam mit Musiala die Abwehr der Niederländer in den ersten 20 Minuten durcheinander. Baute nach und nach ab, tauchte in der zweiten Hälfte nahezu unter.

Angriff

Kai Havertz: Im ersten Durchgang fehlte Havertz etwas die Bindung zum Spiel. Das wurde auch nach dem Seitenwechsel nicht wirklich besser. Klassischer Fall von: schwach begonnen und stark nachgelassen. Das haben wir vom Arsenal-Profi schon besser gesehen, auch auf der Neuner-Position.

Einwechslungen

ab 59. Chris Führich für Ilkay Gündogan

ab 59. Pascal Groß für Robert Andrich

ab 73. Thomas Müller für Florian Wirtz

ab 73. Niclas Füllkrug für Kai Havertz

ab 78. David Raum für Maximilian Mittelstädt

ab 78. Benjamin Henrichs für Joshua Kimmich

