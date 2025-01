Schmied kommt: Köln schnappt sich Verstärkung für die Abwehr

Beim 1. FC Köln ist die Transfersperre passé und seit dem 1. Januar dürfen wieder Neuverpflichtungen für den Spielbetrieb registriert werden. Um sich für die mögliche Rückkehr in die Bundesliga zu wappnen, holen die Geißböcke Joël Schmied vom FC Sion an den Rhein. Der 26-jährige Innenverteidiger erhält einen Vertrag bis 2029.

Als Ablöse fließen dem Vernehmen nach um die zwei Millionen Euro in den Schweizer Südwesten. Mit dem früheren U-Nationalspieler waren sich die Kölner bereits seit einigen Tagen einig, kurz darauf fanden auch die Klubs eine Lösung für den Transfer.

„Joël passt mit seinen athletischen und technisch-taktischen Fähigkeiten sehr gut zu unserem Anforderungsprofil. Beim FC Sion ist er auf und neben dem Feld zudem als Kapitän und sehr guter Kommunikator vorangegangen. Wir freuen uns, dass Joël das alles ab sofort im Training und in den Spielen beim FC einbringen und den Konkurrenzkampf auf dieser Position auf ein anderes Level heben wird“, sagt FC-Geschäftsführer Christian Keller.

Schmied selbst ergänzt: „Der Wechsel zum FC ist für mich Ansporn pur. Ich bin sehr glücklich, dass ich nach meiner erfolgreichen Zeit beim FC Sion jetzt in Köln, bei diesem großen Traditionsverein, meinen nächsten Karriereschritt machen kann. Die Verantwortlichen haben mir in den Gesprächen von Beginn an ein sehr gutes Gefühl gegeben und für meine Verpflichtung gekämpft. Das fand ich herausragend und werde ab jetzt alles dafür tun, um das Vertrauen und den Glauben in meine sportlichen Fähigkeiten auf dem Platz zurückzuzahlen. Ich freue mich auf die ersten Einheiten mit der Mannschaft und kann es kaum erwarten, das erste Mal mit dem Geißbock auf der Brust aufzulaufen.“

Insgesamt hat Schmied bereits 80 Erst- und 91 Zweitligaspiele in der Schweiz auf dem Konto. Nach seiner fußballerischen Ausbildung in der Jugend der Young Boys – inklusive Leihen zum FC Breitenrain und Rapperswil-Jona – lief der Rechtsfuß für den FC Will 1900, den FC Vaduz und seit 2021 für Sion auf.