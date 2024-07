Eindeutiges Interview: Ronaldo auf Abschiedstour

Cristiano Ronaldo wird spätestens bei der Europameisterschaft 2028 in Großbritannien und Irland nicht mehr auf dem Platz stehen. Dies bestätigte der portugiesische Star-Stürmer in einem Interview mit dem Sender ‚RTP‘ kurz nach dem Achtelfinale gegen die Slowakei (3:0 n.E.). „Das aktuelle Turnier ist definitiv meine letzte Europameisterschaft“, stellt der mittlerweile 39-Jährige klar.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ronaldo steht seit 2004 bei jeder EM-Endrunde auf dem Platz und ist mit sechs Turnieren Rekord-Teilnehmer des Wettbewerbs. 2016 konnte der Offensivspieler in Frankreich den Titel holen. Diesen hat der Mittelstürmer auch bei der aktuellen Austragung noch fest im Blick. Im Viertelfinale trifft Portugal am Freitag (21 Uhr) auf Frankreich. „Wir werden ein schweres Spiel haben und wir werden in den Krieg ziehen. Ich werde in diesem Trikot immer mein Bestes geben. Das werde ich mein ganzes Leben lang tun“, so Ronaldo.