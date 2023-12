Barça will mit Sturmtalent Guiu verlängern

Der FC Barcelona will Sturmtalent Marc Guiu zeitnah mit einem neuen Arbeitspapier ausstatten. Das berichtet die katalanische ‚Sport‘ in ihrer heutigen Ausgabe. Guiu feiert am 4. Januar seinen 18. Geburtstag, dann darf der Youngster Verträge unterschreiben, die länger als drei Jahre gültig sind. Der aktuelle Kontrakt des Eigengewächses läuft noch bis 2025. Über Details des möglichen neuen Vertrags, wie die Länge oder das künftige Gehalt, ist noch nichts bekannt.

Dass Guiu sich aber langfristig an Barcelona bindet, ist dem Bericht zufolge aber glasklar. Das La Masia-Talent will sich demnach bei seinem Ausbildungsklub durchsetzen und bei Barça erfolgreich sein. In dieser Spielzeit trug sich Guiu direkt bei seinem Profidebüt in die Torschützenliste ein. Beim 1:0-Sieg über Athletic Bilbao traf der spanische U17-Nationalspieler Sekunden nach seiner Einwechslung in der 80. Minute. Zuletzt wurde Guiu aber seltener von Xavi in den Kader berufen.