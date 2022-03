Torfestival und Lewandowski-Hattrick gegen Salzburg | Die Noten für die Bayern

Visier offen bis zum Anschlag und Vollgas – mit dieser Devise gingen sowohl die Bayern als auch die Gäste aus Salzburg in die Partie. Lewandowski hatte in der ersten Minute nach Sané-Müller-Kombination die erste, direkt im Gegenzug auf der anderen Seite Capaldo die zweite Großchance.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein Auftakt, wie es sich zumindest alle neutralen Fans gewünscht hatten. Der Startschuss zum Torfestival erfolgte in der zwölften Minute mit dem ersten verwandelten Strafstoß durch Lewandowski. Nur elf Minuten später machte der Pole mit dem zwischenzeitlichen zweiten Elfer sowie dem dritten Treffer den Hattrick perfekt, den 4:0-Halbzeitstand besorgte Serge Gnabry.

Bayern bleiben auf dem Gas

Das Spiel der Bayern war klar geprägt durch die abermals extrem offensiv orientierte Aufstellung mit Coman und Gnabry als Schienenspieler. Die kreierte extrem viel Druck auf die Salzburger Verteidigung. Die Restverteidigung der bayrischen Dreierkette um Hernández, Süle und Pavard geriet zwar ab und an in die Bredouille, dank der Lewandowski-Tore kehrte aber schnell Ruhe ein.

Wer in der Pause gedacht hatte, die Bayern werden die 4:0-Führung verwalten, sah sich eines Besseren belehrt. Der Rekordmeister machte es genau richtig, blieb auf dem Gas und schnürte die Salzburger tief in deren Hälfte ein. Folgerichtig ließ es Müller nach nicht einmal neun Minuten zum fünften Mal klingeln.

In der 66. Minute wechselte Nagelsmann den fünften Ersatzspieler ein, was für kurze Zeit die Grundordnung zunichte machte und die Mozartstädter zum Ehrentreffer nutzten. Fast schon trotzig folgte die Antwort der Bayern, die durch Müller und Sané auf 7:1 erhöhten.

Torfolge

1:0 Lewandowski (12.): Coman kommt über den linken Flügel und flankt zentral in Richtung Elfmeterpunkt auf Lewandowski. Der Pole dreht sich mit der gekonnten Annahme um Wöber herum und wird vom Innenverteidiger klar gefoult. Den fälligen Strafstoß verwandelt der Toptorjäger höchstselbst unten links.

2:0 Lewandowski (21.): Wieder bringt Wöber Lewandowski zu Fall. Dieses Mal entscheidet Turpin zunächst auf Freistoß, der Videoassistent greift aber ein und funkt dem Hauptschiedsrichter den Tipp zu, dass das Foul auf der Strafraumlinie war. Lewandowski trifft vom Punkt erneut souverän.

3:0 Lewandowski (23.): Nach einem langen Schlag von Neuer landet der Ball bei Müller, der blitzschnell Lewandowski steil in die Gasse schickt. Keeper Köhn kommt raus, geht in die Grätsche und schießt Lewandowski an. Der Ball fliegt in die Luft und klatscht an den Pfosten. Lewandowski hat nachgesetzt und macht den Hattrick perfekt.

4:0 Gnabry (31.): Camara hat den zweifelhaften Geistesblitz, vor dem eigenen Strafraum gegen zwei Bayern-Spieler ins Dribbling zu gehen. Coman nimmt die Einladung gerne an, dem Sechser den Ball ab und spielt direkt nach rechts auf Gnabry, der Köhn keine Chance lässt.

5:0 Müller (54.): Die Bayern kommen durchs Zentrum und Müller leitet seinen Treffer selbst ein. Der Raumdeuter fungiert zunächst als Wandspieler für Kimmich, der Sané in Szene setzt. Über ihn kommt der Ball zurück ins Zentrum zu Müller, der in die richtige Richtung aufdreht und mit dem schwächeren linken Fuß vollstreckt.

5:1 Kjaergaard (70.): Über Aaronson läuft der Konter in Richtung Neuer-Tor. Die Bayern verteidigen extrem luftig, der US-Amerikaner kann unbedrängt durchs Zentrum marschieren und findet links den eingewechselten Kjaergaard. Das 18-jährigen Offensiv-Talent schweißt den Ball in den linken Knick und lässt Neuer überhaupt keine Chance.

6:1 Müller (83.): Der eingewechselte Roca spielt Doppelpass mit Lewandowski und gibt auf den linken Flügel zu Sané. Der Nationalspieler hat im Sechzehner allen Platz der Welt, kann selbst schießen, legt aber quer ab auf Müller, der zum zweiten Mall trifft.

7:1 Sané (85.): Dieses Mal spielt Sané nicht ab. Nach einem Fehlpass im Spielaufbau rollt der Angriff erneut auf den Salzburger Kasten zu. Lewandowski kommt mit dem Rücken zum Tor an den Ball, wartet kurz und spielt per Hacke auf den heranstürmenden Sané, der Köhn keine Chance lässt.

Die Noten für den FC Bayern

Eingewechselt:

46‘ Sarr (3) für Gnabry

60‘ Upamecano für Hernández

66‘ Choupo-Moting für Coman

66‘ Roca für Musiala

66‘ Nianzou für Süle