West Ham: Moyes hofft auf Lingard-Kauf

West Ham Uniteds Cheftrainer David Moyes würde den von Manchester United ausgeliehenen Jesse Lingard gerne über den Sommer hinaus halten. „Ich hoffe, dass Jesse dies als einen guten Ort ansieht, wenn ein Transfer möglich sein sollte, und wenn wir denken, dass wir es am Ende der Saison versuchen wollen“, sagte der 57-Jährige laut der ‚Daily Mail‘ angesprochen auf eine mögliche Festverpflichtung.

Bei den Hammers trumpft Lingard groß auf, nachdem der 28-jährige Flügelspieler fast ein Jahr lang bei den Red Devils keine Spielpraxis erhielt. In sechs Ligaspielen für West Ham war der englische Nationalspieler an sechs Treffern direkt beteiligt. Lingards Vertrag in Manchester gilt noch bis 2022.