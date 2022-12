Showdown um Messi & Mbappé | Mehr Transfers durch United-Verkauf?

Die „blaue Macht“

Nun steht es also fest: Im Endspiel der WM stehen sich Argentinien und Frankreich gegenüber. Für die Franzosen war der gestrige 2:0-Erfolg über Marokko die erwartet schwere Partie. Bereits jetzt konzentriert sich alles auf das Duell „Lionel Messi gegen Kylian Mbappé“, so unter anderem die ‚as‘. Die spanische Zeitung schreibt: „Mbappé verabredet sich mit Messi.“ Bei der ‚Marca‘ heißt es: „Mbappé bedroht Messis Traum“. Die ‚Mundo Deportivo‘ spricht von der „blauen Macht“, bei der ‚L’Équipe‘ setzt der amtierende Weltmeister zum „finalen Höhenflug“ an. In Italien beschreiben die ‚Gazzetta dello Sport‘ mit „Königsspiel“ und der ‚Corriere dello Sport‘ mit „Phänomenal“ das Finale kurz und bündig.

Unter der Anzeige geht's weiter

United-Verkauf mit positiven Auswirkungen

Auf der Insel spielt mal wieder Manchester United eine Rolle. Laut ‚Daily Express‘ und ‚Mirror‘ hat ein möglicher Verkauf des Klubs durch die Glazer-Familie keine negativen Auswirkungen auf die Möglichkeiten auf dem Transfermarkt – im Gegenteil. Trainer Erik ten Hag bestätigt diese Information: „Tatsächlich wird es sogar besser sein, weil mehr Geld für das Projekt hier verfügbar sein wird.“

Lese-Tipp

Frankreich: Auch Coman angeschlagen

Vertragsverlängerung bei Roger Schmidt?

In Portugal geht es nicht mehr um das Turnier in Katar, sondern um die heimische Liga. Sowohl der ‚Record‘ als auch die ‚A Bola‘ berichten von Rui Costas Wunsch mit Trainer Roger Schmidt vorzeitig zu verlängern. Der aktuelle Kontrakt läuft bis 2024. Die Überschrift des ‚Record‘ lautet: „Rui will Schmidt abschirmen“. Der einstige Weltklasse-Spieler ist heute Benficas Präsident. Der Vorstoß soll Abwerbungsversuche anderer europäischer Topklubs verhindern, denn der Deutsche leistet hervorragende Arbeit. Benfica steht mit acht Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze und das Ticket fürs Achtelfinale der Champions League ist ebenfalls gebucht.