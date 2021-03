Eggestein-Zukunft bei Werder offen

Die Zukunftsperspektive von Leihspieler Johannes Eggestein beim SV Werder Bremen ist aktuell noch ungeklärt. Laut der ‚Bild‘ sagt Sportdirektor Frank Baumann: „Er ist natürlich jemand, der bei uns in der nächsten Saison eine Rolle für regelmäßige Einsätze spielen kann. Es ist absolut vorstellbar, dass er bei uns eine feste Rolle einnehmen wird.“ Der 22-jährige Angreifer ist bis Sommer an den österreichischen Bundesligisten LASK verliehen. Sein Vertrag in Bremen läuft noch bis 2022.

„Es ist nicht der richtige Zeitpunkt für ihn oder für uns, sich damit zu beschäftigen. Er soll sich auf die Endphase der Saison konzentrieren, hat noch wichtige Spiele vor sich. Alles andere werden wir in Ruhe mit ihm besprechen,“ so Baumann zum derzeitigen Stand beim gebürtigen Hannoveraner. Wettbewerbsübergreifend schoss Eggestein in dieser Saison 16 Tore in 26 Einsätzen für Linz.