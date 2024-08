Hoffenheim verleiht Damar

Muhammed Damar sammelt ab sofort in Liga zwei Spielpraxis. Der 20-jährige Mittelfeldspieler der TSG Hoffenheim schließt sich für den Rest der Saison der SV Elversberg an. Im Kraichgau steht Damar noch bis 2026 unter Vertrag.

„Mo ist ein junger, hochtalentierter Spieler, der sehr viel Potenzial in sich trägt. Er braucht für seine Weiterentwicklung nun allerdings dringend Spielpraxis auf möglichst hohem Niveau, was wir ihm aufgrund der Konkurrenzsituation in unserem Kader aktuell jedoch nicht bieten können“, erklärt der Sportliche Leiter Frank Kramer diesen Schritt.