Hasek übernimmt Tschechien erneut

Ivan Hasek ist zurück auf der Trainerbank der tschechischen Nationalmannschaft. Wie der Verband mitteilt, übernimmt der 60-Jährige die Leitung des Teams und bindet sich bis Ende November 2025 samt Option zur einjährigen Verlängerung. Hasek übernimmt von Jaroslav Silhavy, der trotz geglückter EM-Quali zurückgetreten war.

Hasek coacht sein Heimatland in zweiter Amtszeit. Bereits zwischen Juli und Oktober 2009 saß er in fünf Partien an der Seitenlinie. Zuletzt war er bis März 2022 Nationaltrainer des Libanon.