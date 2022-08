Werder: Dinkci-Wechsel kein Thema

Eren Dinkci soll über die Transferperiode hinaus beim SV Werder Bremen bleiben. „Wir wissen, was Eren kann und wir wissen auch, dass wir ihn weiterentwickeln müssen. Für ihn ist es nach seiner Verletzung wichtig, dass er Sicherheit in seinen Körper bekommt. Entscheidend ist, über Training und Spielpraxis zu hundert Prozent fit zu werden. Ein Wechsel ist kein Thema“, so Leiter Lizenzbereich Clemens Fritz gegenüber der ‚Bild‘.

Auch eine Ausleihe des 20-jährigen Offensivspielers sei für die Werderaner keine Option. Dinkci hat seit einiger Zeit mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Mitte Juli zog er sich eine Muskelverletzung zu und fiel für mehrere Wochen aus. Am vergangenen Wochenende beim 3:2-Sieg bei Borussia Dortmund fehlte er erneut mit einer muskulären Blessur.