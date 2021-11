WM-Playoffs: Harter Weg für Italien & Portugal

Um sich für die kommende Weltmeisterschaft 2022 in Katar zu qualifizieren, müssen einige Nationen in die Playoffs. Topspielern wie Gianluigi Donnarumma (22) von Italien, Cristiano Ronaldo (36) von Portugal oder Robert Lewandowski (33) von Portugal droht, das prestigeträchtigste Nationenturnier im Fußball vom Sofa aus verfolgen zu müssen.

Am Freitagnachmittag wurden in Zürich die Paarungen für die Playoffs ausgelost. Über drei Wege können sich entsprechend drei von zwölf teilnehmenden Nationen für die WM qualifizieren. Jeweils vier Teams kämpfen über Weg A, Weg B und Weg C in Halbfinalpartien in nur einem Aufeinandertreffen um den Einzug ins Finale – Rückspiele gibt es nicht.

Die Paarungen

Weg A

Schottland - Ukraine

Wales - Österreich

Weg B

Russland - Polen

Schweden - Tschechien

Weg C