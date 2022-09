FC Bayern: Coman wieder auf dem Platz

Kingsley Coman vom FC Bayern München ist auf dem Weg der Besserung. Wie die ‚Bild‘ berichtet, konnte der 26-Jährige heute erste Laufübungen absolvieren. Vor knapp zwei Wochen hatte sich der Franzose im Abschlusstraining vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart (2:2) einen Muskelfaserriss im rechten hinteren Oberschenkel zugezogen.

Ob es Coman für die Partie gegen Bayer Leverkusen am 30. September (20:30 Uhr) zurück in den Kader schafft, bleibt unklar. Für die Woche darauf gegen Viktoria Pilsen in der Champions League sieht es besser aus. In fünf Pflichtspielen dieser Saison kommt der Flügelstürmer auf ein Tor und drei Assists.