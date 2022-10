Förster über Bochum-Start: „War noch nicht bei 100 Prozent“

Philipp Förster hat über seinen schleppenden Saisonstart beim VfL Bochum gesprochen. „Ich war noch nicht bei 100 Prozent als ich hier ankam, deshalb saß ich auch zurecht auf der Bank. Aber ich habe viel zusätzlich gearbeitet und bin jetzt fitter“, erklärt der 27-Jährige im Gespräch mit der ‚Bild‘.

Nach fünf Pflichtspieleinsätzen für den VfL ohne Torbeteiligung platzte am vergangenen Wochenende bei Eintracht Frankfurt der Knoten beim Mittelfeldspieler. Ein Treffer und zwei Assists steuerte Förster beim 3:0-Sieg bei. Eine Leistung, an die der Sommerneuzugang vom VfB Stuttgart anknüpfen will: „So ein Spiel hatte ich in der Bundesliga noch nicht. Wichtig ist jetzt, dass ich so weiter mache und jedes Wochenende an meine Grenzen gehe.“