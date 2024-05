FCK: Funkel übt Kritik an Vereinsführung

Im Nachgang des Pokalfinals gegen Bayer Leverkusen (0:1) übt Friedhelm Funkel Kritik an der Sportlichen Führung des 1. FC Kaiserslautern. Wie der ‚kicker‘ berichtet, prangert der scheidende Trainer in seinen Abschiedsgrüßen fehlende Geduld und Unterstützung beim Traditionsklub aus der Pfalz an: „Ich wünsche dem Verein, dass er in den nächsten Wochen gute Entscheidungen trifft. Dass sie einen Trainer verpflichten können, der zu diesem Verein passt, der ein bisschen dickköpfig ist, der eine eigene Meinung hat, die er auch durch- und umsetzt.“

Das sei ein Problem, das nach Funkels Ansicht bereits seit einiger Zeit besteht und auch in der Zukunft dem Erfolg beim FCK im Weg stehen könnte: „Wer auch immer Trainer wird: Die Verantwortlichen müssen einfach mal Geduld haben und nicht nach drei oder vier Niederlagen einen Trainer infrage stellen. In zehn Jahren waren 13 Trainer hier. Dann kann man keine Kontinuität erwarten. Das ist es, was der Verein braucht.“ Dem Vernehmen nach stehen die Pfälzer vor der Verpflichtung von Markus Anfang. Funkel selbst schließt eine neue Trainerstation nicht aus, wenn er wieder „erholt und bei Kräften“ ist.