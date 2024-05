Bericht: FCK findet Funkel-Nachfolger

Der 1. FC Kaiserslautern ist auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer fündig geworden. Laut ‚Sky‘ stehen die Roten Teufel unmittelbar vor der Verpflichtung von Markus Anfang. Es seien nur noch Details zu klären, die Unterschrift des 49-Jährigen soll zeitnah erfolgen.

Bis Mitte April war Anfang für Drittligist Dynamo Dresden verantwortlich, wurde dort jedoch aufgrund des verpassten Aufstiegs entlassen. In Kaiserslautern übernimmt der gebürtige Kölner von Friedhelm Funkel, der die Pfälzer in der laufenden Spielzeit zum Klassenerhalt in Liga zwei sowie ins DFB-Pokalfinale geführt hat. Im Endspiel musste sich das Überraschungsteam aber mit 0:1 gegen Bayer Leverkusen geschlagen geben.