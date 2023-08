Bundesliga-Comeback: Weghorst per Leihe zur TSG

Wout Weghorst ist zurück in vertrauten Bundesliga-Gefilden. Die TSG Hoffenheim vermeldet die Verpflichtung des niederländischen Torjägers. Der 31-Jährige kommt per Leihe vom Premier League-Vertreter FC Burnley. Von einer Kaufoption ist keine Rede.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich denke ich übertreibe nicht, wenn ich diesen Transfer als beachtlich und außergewöhnlich bezeichne. In jedem Fall ist er das für uns. Dass sich ein Stürmer mit dieser Vita und diesen Optionen für die TSG Hoffenheim entschieden hat, zeigt, dass dieser Klub auch auf renommierte Spieler eine Anziehungskraft ausübt“, sagt Sportchef Alexander Rosen weiter aus.

Lese-Tipp

Maehle-Poker: Konkurrenz für Wolfsburg

Weghorst selbst erklärt: „Ich hatte einige Möglichkeiten und habe mir in den vergangenen Wochen viele Gedanken über meine Zukunft gemacht. Die Verantwortlichen der TSG haben sich enorm um mich bemüht und mir eine hohe Wertschätzung entgegengebracht. Das hat mir sehr imponiert und es fühlt sich einfach richtig an jetzt hier zu sein. Umso schöner, dass nun alle Gespräche positiv abgeschlossen sind und der Transfer zur TSG realisiert werden konnte.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Zwischen Sommer 2018 und Januar 2022 erzielte der Oranje-Stürmer für den VfL Wolfsburg durchschnittlich in jedem zweiten Bundesliga-Spiel ein Tor – insgesamt 59 in 118 Einsätzen. Eine ähnlich gute Quote wird man sich nun im Kraichgau von Weghorst erhoffen, auch wenn der 1,97-Mann zuletzt in England bei Burnley und Manchester United nicht wie erhofft funktionierte. Für beide Klubs traf er jeweils nur zweimal.