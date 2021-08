Oxlade-Chamberlain zurück in die Heimat?

Alex Oxlade-Chamberlain könnte es in diesem Sommer zurück zu seinem Heimatklub FC Southampton ziehen. Nach Informationen der ‚Sun‘ bereiten die Saints ein „ambitioniertes Angebot“ vor, um den 27-Jährigen per Leihe zurück an alte Wirkungsstätte zu lotsen.

2011 war Oxlade-Chamberlain als damals 17-jähriges Talent für rund 14 Millionen zum FC Arsenal gewechselt, sechs Jahre später ging es für fast 40 Millionen Euro weiter zum FC Liverpool. Dort fristet Oxlade-Chamberlain seit geraumer Zeit ein Dasein als Ergänzungsspieler.