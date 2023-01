FC Bayern: Der Plan mit Nübel und Choupo-Moting

„Es macht wenig Sinn, dass ich zurückkomme“, machte Alexander Nübel (26) im Zuge der bayrischen Torwart-Suche seinen Standpunkt klar. „Spätestens in der Vorbereitung für die nächste Saison“ werde Stammkraft Manuel Neuer (36) schließlich „wieder fit sein“.

Für Nübel bliebe dann wohl nur die Bank. Mittlerweile steht auch noch Yann Sommer (34) in München unter Vertrag – langfristig bis 2025 und ebenso ambitioniert wie Neuer und Nübel. Wie geht es nach der Saison also weiter mit dem nach Monaco verliehenen Keeper?

Nübel kündigt Gespräche mit Bayern an

„Darüber werden wir intern sprechen“

Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic sagt bei der ‚Bild‘: „Grundsätzlich hat Alex eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen. Monaco war genau der richtige Schritt für ihn. Er ist ja noch ein halbes Jahr da, dann ist er unser Torwart und das werden wir dann managen.“ Die AS Monaco würde Nübel gerne dauerhaft verpflichten, in München besitzt der Schlussmann noch einen Vertrag bis 2025.

Nicht nur wegen der harten Konkurrenzsituation, auch aufgrund mangelnder Kommunikation mit den Verantwortlichen sieht Nübel sich in Zukunft eher nicht bei den Bayern. Salihamidzic über den fehlenden Kontakt zu Torwarttrainer Toni Tapalovic: „Das hätte so sein sollen. Darüber werden wir natürlich intern sprechen.“

„Schauen, ob wir die Details klären können“

An einem Verbleib in München interessiert ist dagegen Eric Maxim Choupo-Moting (33). Der Mittelstürmer will seinen auslaufenden Vertrag verlängern, sofern Gehalt und Laufzeit seinen Vorstellungen entsprechen. Salihamidzic ist zuversichtlich: „Wir führen sehr gute Gespräche mit seinem Management und wollen unbedingt, dass er bleibt. Er hat auch gesagt, er möchte unbedingt bleiben.“

Das seien „schon mal sehr gute Voraussetzungen“, so Brazzo. 15 Torbeteiligungen (zwölf Tore, drei Assists) hat Choupo-Moting in dieser Saison in 17 Pflichtspielen beigesteuert. Salihamidzic betont: „Choupo hat eine sehr, sehr gute Phase, er hat sich in die Mannschaft reingespielt. Es macht Freude, ihn spielen zu sehen. Jetzt schauen wir mal, ob wir die Details klären können.“