Kuyt vor neuem Trainerjob

Dirk Kuyt kehrt in Kürze offenbar auf die Trainerbank zurück. Das Sportportal ‚ajansspor.com‘ berichtet, dass sich der 43-Jährige mit Konyaspor auf eine Zusammenarbeit verständigt hat. Bereits in der Partie gegen Adana Demirspor (Samstag, 18 Uhr) soll der ehemalige Profi des FC Liverpool das Sagen haben.

Beim derzeitigen Tabellen-15. der Süper Lig würde Kuyt auf den Serben Aleksandar Stanojevic folgen, der in der vergangenen Woche entlassen wurde. Letztmals stand der Niederländer in seiner Heimat beim ADO Den Haag an der Seitenlinie, wo er in 17 Partien durchschnittlich magere 1,12 Punkte holte.