Sané lässt Bayern zappeln

Leroy Sané möchte sich mit einer potenziellen Vertragsverlängerung beim FC Bayern noch eine Weile Zeit lassen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, will der Flügelspieler erst nach der im Sommer stattfindenden EM eine Entscheidung treffen. Hintergrund sei, dass der 27-Jährige mit einer guten Performance im eigenen Land noch weitere Interessenten auf den Plan rufen könnte.

In der Folge wäre Sané in einer stärkeren Handlungsposition, um einen lukrativen Deal bei den Bayern auszuhandeln. Die Münchner hingegen pochen auf eine schnelle Einigung mit dem deutschen Nationalspieler, der sich derzeit in der Form seines Lebens befindet (18 Scorerpunkte). Schließlich läuft Sanés Kontrakt bereits 2025 aus.