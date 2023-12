Nägel mit Köpfen: Bayerns Zeitplan für Transfers & Verlängerungen

Mit Abpfiff der Partie beim VfL Wolfsburg (2:1) ist den Verantwortlichen des FC Bayern vorerst ein Stein vom Herzen gefallen. Wie Trainer Thomas Tuchel nach dem Spiel bei ‚Sky‘ betonte, waren einige Profis des Rekordmeisters aufgrund der Belastung in den vergangenen Wochen „heute im roten Bereich“.

Im Januar und Februar muss Tuchel zusätzlich auf die abgestellten Spieler für den Asien- und den Afrika-Cup verzichten. Dass deshalb neue Akteure verpflichtet werden sollen, ist längst bekannt. „Ich denke, es wird etwas passieren“, ließ Sportdirektor Christoph Freund beim Pay-TV-Sender abermals verlauten.

Auch gegen Wolfsburg: Bayern ohne Kimmich & Goretzka

Kurzfristige Abschlüsse

Vor allem ein Defensivmann soll so schnell wie möglich kommen. Der Plan sieht vor, dass schon zu Beginn der Transferphase ein Abwehrspieler unterschreibt, berichtet der ‚kicker‘. Das Fachmagazin führt aus, man wolle den Verteidiger, der „eine Soforthilfe für die Abwehr“ sein muss, im Kurzzeittrainingslager zwischen dem Spiel gegen die TSG Hoffenheim am 12. Januar und der Begegnung mit Werder Bremen am 21. Januar integrieren.

Verlängerungen brauchen Zeit

Die Vertragssituationen bei Joshua Kimmich (28) und Alphonso Davies (23) dürften hingegen nicht so schnell geklärt werden. Beide sind nur noch bis 2025 an den Rekordmeister gebunden. Dem Bericht zufolge begutachten die Entscheider an der Säbener Straße die Leistungen der beiden Stammspieler in der Rückrunde. Dann wolle man entscheiden, wo die Schmerzgrenzen für eine potenzielle Vertragsverlängerung liegen – oder ob man einen Verkauf anstrebt.

Anders ist die Lage von Leroy Sané (27). Für den in dieser Saison besonders stark aufspielenden Flügelstürmer heißt die Prämisse: Verlängerung. Sanés Kontrakt ist ebenfalls nur noch bis 2025 datiert. Beim Linksfuß wollen die Bayern aber nicht abwarten, sondern möglichst schnell eine Einigung erzielen.

Zwei Abgänge stehen fest

Die Zelte abbrechen werden im Sommer Bouna Sarr (31) und Eric Maxim Choupo-Moting (34). Mit beiden Spielern planen Tuchel, Freund und Co. nicht mehr für die Zukunft. Selbst im abgespeckten Bayern-Kader spielen Sarr und Choupo-Moting in der laufenden Saison keine große Rolle. Die Verträge werden auslaufen, eine Verlängerung ist aktuell keine Option.