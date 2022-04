Medien: Rost soll in Aue übernehmen

Die Trainersuche für die kommende Saison bei Erzgebirge Aue ist offenbar abgeschlossen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist die Wahl auf Timo Rost gefallen. Der ehemalige Bundesliga-Profi soll zur nächsten Spielzeit Pavel Dotchev ablösen, der aktuell interimsweise die Mannschaft betreut und im Sommer wieder nur noch als Sportdirektor für Aue arbeiten wird.

Derzeit steht Rost noch bei der SpVgg Bayreuth unter Vertrag, die in der Regionalliga Bayern antreten. Während bei den Bayreuthern alles in Richtung Aufstieg deutet, sieht die Tabellensituation für Aue mit Platz 18 düster aus. In der kommenden Saison könnten beide Klubs in Liga drei aufeinandertreffen.