XXL-Gehalt: Hernández unterschreibt bei Al Hilal

Theo Hernández wechselt in die Wüste. Wie Matteo Moretto und Fabrizio Romano übereinstimmend berichten, hat der 27-Jährige am gestrigen Mittwochabend einen Dreijahresvertrag beim saudischen Klub Al Hilal unterzeichnet und damit seinen Wechsel vom AC Mailand in die Saudi Pro League finalisiert. Die offizielle Bestätigung steht derzeit noch aus.

Dem Vernehmen nach haben sich beide Vereine auf eine Ablöse von 30 Millionen Euro für den französischen Linksverteidiger verständigt. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato wird Hernández in Zukunft ein Gehalt von jährlich 25 Millionen Euro einstreichen.