Rekordsumme: Neues Sturm-Juwel für Chelsea

Dem FC Chelsea geht ein verheißungsvolles Sturm-Juwel ins Netz. Dastan Satpaev (16) schließt sich nach Informationen von Fabrizio Romano den Blues an. Kairat Almaty werde mit einer Rekordablöse von vier Millionen Euro entschädigt – nie ging ein Deal in Kasachstan für eine höhere Summe über die Bühne.

Satpaev wird allerdings erst mit seiner Volljährigkeit in eineinhalb Jahren in London aufschlagen. Dem Mittelstürmer winkt ein Funfjahresvertrag plus Option auf eine weitere Saison. Satpaev führt die U17-Auswahl von Kasachstan als Kapitän aufs Feld und sorgte zuletzt in der UEFA Youth League für Furore.