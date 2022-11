Nach Auswechslung: Entwarnung bei Raum

Die deutsche Nationalmannschaft wird nicht lange auf David Raum verzichten müssen. Wie Co-Trainer Marcus Sorg auf der heutigen Pressekonferenz bekanntgab, kann der Linksfuß im letzten Gruppenspiel gegen Costa Rica (Donnerstag, 20 Uhr) mitwirken. Raum hatte beim gestrigen Unentschieden gegen Spanien (1:1) mit Rippenbeschwerden zu kämpfen und musste in der 87. Minute ausgewechselt werden.

Sorg gab nun aber Entwarnung: „David war ja schon angeschlagen, hatte was an der Rippe. Von daher mussten wir ihn auswechseln“, so der Flick-Assistent. Bis zu seiner Auswechslung zeigte der 24-Jährige eine ansprechende Leistung und beackerte seine Defensivseite souverän.