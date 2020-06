15 Millionen: Wolfsburg an Pepê dran?

Der VfL Wolfsburg steht offenbar in Kontakt zum Umfeld von Flügelspieler Pepê von Grêmio Porto Alegre. Laut ‚Rádio Bandeirantes‘ und ‚Globo Esporte‘ haben die Wölfe die Berater des 23-Jährigen darüber in Kenntnis gesetzt, mit einem 15 Millionen Euro schweren Angebot an seinen Klub herantreten zu wollen.

Pepê ist brasilianischer U23-Nationalspieler (sechs Spiele, drei Tore). In der vergangenen Saison gelangen dem Linksaußen neun Tore und drei Assists in 33 Pflichtspielen. In den vergangenen Monaten war er auch schon mit dem FC Bayern sowie weiteren europäischen Topklubs in Verbindung gebracht worden.