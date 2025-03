Tuchel will Brüder sehen | Courtois explodiert

Mit High Five zum WM-Titel

In England sind alle Augen auf den Start von Trainer Thomas Tuchel bei den Three Lions gerichtet. Der 51-Jährige wurde im Vorfeld seines ersten Länderspiels mit der englischen Nationalmannschaft von vielen Seiten gelobt. „Er hat wirklich einen starken Eindruck hinterlassen. Er hat sich sofort ins Zeug gelegt, man hat ihn bei Spielen gesehen. Er hat viele Spiele besucht und in einem privaten Treffen mit Prinz William im Kensington Palace gesprochen, und er war oft dort und hat viel Zeit mit den Leuten verbracht“, sagte etwa FA-Geschäftsführer Mark Bullingham in einer Medienrunde.

Tuchel hat im Hinblick auf die Weltmeisterschaft 2026 Großes vor, will dafür aber keine neuen visionären Taktiken einführen, wie die ‚Sun‘ berichtet. Stattdessen stehen Mentalität, Brüderlichkeit und Zusammenhalt zwischen den Spielern im Vordergrund. „Die besten Teams in der NBA sind in der Regel die Teams, die sich gegenseitig High Fives geben, sich gegenseitig aufbauen und viele dieser Interaktionen haben“, gab der frisch nominierte Dan Burn Einblicke in die erste Ansprache des neuen Trainers. Mit High Fives zum Erfolg – so stellt sich Tuchel die neue Einheit vor, die am Freitag (20:45 Uhr) zum Auftakt der WM-Qualifikation auf Albanien trifft.

Courtois lässt nicht locker

Thibaut Courtois ist zurück in der belgischen Nationalmannschaft, will die Vergangenheit und den Zwist zwischen ihm und dem Ex-Trainer Domenico Tedesco aber weiterhin nicht ruhen lassen. Auf einer Pressekonferenz gab der Torhüter gestern Einblicke in sein Verhältnis zu Tedesco, der im Januar entlassen wurde: „Ich habe keinen Respekt gespürt. Der Trainer ist kein einziges Mal zu mir gekommen. So etwas habe ich in 16 Jahren noch nie erlebt. Ich bin in diesem Moment explodiert, ich habe es nicht verstanden.“

Der 32-Jährige hatte sich vor zwei Jahren mit Tedesco überworfen, da dieser in Abwesenheit von Kevin De Bruyne Romelu Lukaku und nicht ihn zum Kapitän ernannt hatte. Wie der ‚kicker‘ berichtet, habe Tedesco zwar das Gespräch gesucht, Courtois ist damals aber wütend abgereist und hat seinen Trainer anschließend der Lüge bezichtigt. „Ich habe Fehler gemacht“, gab der belgische Schlussmann jetzt bezüglich seiner Abreise zu. Der Streit war anschließend eskaliert, Courtois gab zu Protokoll, unter Tedesco nicht mehr spielen zu wollen. Unter dem Franzosen Rudi Garcia gibt der Keeper von Real Madrid am Donnerstag (20:45 Uhr) gegen die Ukraine sein Comeback, der bisherige Stammtorhüter Koen Casteels trat aufgrund der Nominierung von Courtois irritiert zurück. Ein weiteres unrühmliches Kapitel in der jüngeren Geschichte der Roten Teufel.