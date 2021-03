Arabi spricht über Arminia-Zukunft

Samir Arabi hat Stellung zu seinen Zukunftsplänen bezogen. Im vereinseigenen Podcast sagt der Sportgeschäftsführer von Arminia Bielefeld: „Jetzt ist die Frage: Wie lange geht so ein Projekt? Es hat mir in all den Jahren immer sehr viel Spaß gemacht und solange ich das Gefühl habe, dass ich hier noch entwickeln und gestalten kann, ist das mein Projekt. Wir fühlen uns extremst wohl in der Stadt, ich habe meine Familie hier und deswegen bin ich auch nicht auf der Flucht.“

Interesse an Arabi bekundet Eintracht Frankfurt. Die Hessen fahnden nach einem Nachfolger für den scheidenden Sportvorstand Fredi Bobic. Neben Arabi werden auch Markus Krösche (RB Leipzig) und Jonas Boldt (Hamburger SV) gehandelt.