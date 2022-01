BVB: United kontaktiert Zagadou

In knapp sechs Monaten läuft Dan-Axel Zagadous Vertrag bei Borussia Dortmund aus. Bereitschaft, diesen zu verlängern, ist auf beiden Seiten vorhanden – nach FT-Informationen wurden die Verhandlungen aufgenommen.

In Stein gemeißelt ist eine Unterschrift aber noch nicht, weitere Vereine haben sich in den Poker um den 22-jährigen Innenverteidiger eingeschaltet. Wie FT erfuhr, ist unter anderem Manchester United für einen ersten Austausch an Zagadous Berater Moussa Sissoko herangetreten.

Engländer lauern

Allen voran Interimstrainer Ralf Rangnick, ab Sommer in beratender Funktion tätig, ist hier die treibende Kraft. Der 63-Jährige war schon 2017 als Trainer von RB Leipzig um Zagadou bemüht, ehe dieser schließlich von Paris St. Germain zum BVB wechselte.

Ein Thema ist der Linksfuß nach FT-Infos bei weiteren Vereinen in Europa, darunter das neureiche Newcastle United. Die Chancen auf eine Vertragsverlängerung in Dortmund dürften aber nach wie vor nicht allzu schlecht stehen.