Ballon d’Or: Hummels auf geteiltem Rang 29

Im Vorfeld zur großen Preisverleihung des Ballon d’Or werden die hinteren Plätze nach und nach verkündet. Den Anfang macht Mats Hummels (35). Der Innenverteidiger der AS Rom landet auf Rang 29.

Hummels hat diesen Platz im Ranking nicht für sich alleine. Der ehemalige Dortmunder teilt sich die Platzierung mit Teamkollege Artem Dovbyk. Der 27-jährige Ukrainer erzielte in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend 25 Tore in 41 Spielen für den FC Girona. Für die Roma traf Dovbyk nach seinem Wechsel im Sommer schon fünfmal in zwölf Spielen.