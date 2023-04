FC Bayern: Kehrt Tapalovic zurück?

Kommt es beim FC Bayern zum Comeback von Ex-Torwarttrainer Toni Tapalovic? Einem Bericht der ‚Sport Bild‘ zufolge ist das nicht mehr ausgeschlossen. Julian Nagelsmann, der im Januar die Trennung vom Neuer-Vertrauten mitinitiierte, ist seinen Job inzwischen los. Nachfolger Thomas Tuchel wiederum soll Tapalovic schon lange kennen.

Mit Blick auf die Torhüter-Position stehen die Münchner vor spannenden Monaten. Mit jeder Woche schreitet die Genesung von Manuel Neuer (37) voran. Aktuell hütet Yann Sommer (34) als Vertreter das Tor, hat nach mehreren unglücklichen Auftritten aber zuletzt an Standing verloren. Und dann ist da noch Alexander Nübel (26), aktuell ausgeliehen an die AS Monaco. Für den Ex-Schalker kommt die zweite Geige hinter Neuer aber nicht mehr in Frage.

