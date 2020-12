Sandhausen suspendiert Torhüter Fraisl

Der SV Sandhausen suspendiert Torhüter Martin Fraisl. Wie der Zweitligist bekanntgibt, wurde die Nummer eins seitens des Klubs am heutigen Montag freigestellt. Der Grund für die Maßnahme ist nach Vereinsangaben ein „Vorfall in der unmittelbaren Vorbereitung“ auf die Partie gegen Holstein Kiel (0:2) am vergangenen Sonntag. Laut der ‚Bild‘ beschwerte Fraisl sich lautstark darüber, bereits zum zweiten Mal hintereinander nicht der Startelf anzugehören.

„Es ist eine disziplinarische Maßnahme. Die Grenzen des Respekts wurden leider überschritten. Fakt ist, dass Martin nicht mehr für den SV Sandhausen spielen wird“, erklärt SVS-Präsident Jürgen Machmeier in der Mitteilung. Das Vertragspapier des 27-jährigen Österreichers läuft noch bis 2022.