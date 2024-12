Bericht: Salah-Entscheidung gefallen

Seit dem Weggang von Jürgen Klopp im Sommer, verteilt sich die Fanliebe beim FC Liverpool vor allem auf drei Spieler, die seit Jahren feste Säulen des Teams sind und mit vollem Einsatz vorangehen: Abwehrchef Virgil van Dijk (33), Toptorjäger Mohamed Salah (32) und Eigengewächs Trent Alexander-Arnold (26). Alle drei sehen jedoch einer ungewissen Zukunft entgegen.

Während der deutlich jüngere Alexander-Arnold eventuell einen neuen Schritt in seiner Karriere gehen möchte – immerhin ist unter anderem Real Madrid an ihm interessiert – läuft es bei den beiden anderen langsam aber sicher auf das Karriereende zu. Eine Verlängerung widerspräche eigentlich der strikten Philosophie der Eigentümer des Klubs.

Vereinsphilosophie ein Problem

Diese sieht vor, dass mit gutverdienenden Spielern deutlich jenseits der 30 eigentlich nicht langfristig verlängert werden soll. Zumindest im Fall von Salah, der im kommenden Sommer 33 wird, scheint der Klub jedoch nun eine Ausnahme zu machen.

Salah selbst machte zuletzt keinen Hehl daraus, dass er gerne beim LFC bleiben würde, zeigte sich jedoch verärgert darüber, dass ihm noch kein konkretes Angebot unterbreitet wurde. Der Agent des Ägypters, Rammy Abbas, teilte dem Klub vor Wochen mit, dass sein Klient und er einen Dreijahresvertrag anstreben.

Verein und Spieler finden einen Kompromiss

Die Reds ließen offenbar durchblicken, dass sie bereit wären, über eine einjährige Verlängerung nachzudenken. Wie der ‚Daily Mirror‘ nun berichtet, haben beide Parteien einen Kompromiss gefunden. Salah soll zeitnah einen neuen Zweijahresvertrag unterzeichnen.

Das Geld sei demzufolge nie ein Problem für den Klub gewesen. Immerhin ist Salah mit knapp 25 Millionen Euro Gehalt der Topverdiener der Mannschaft. In der Tat sei es vor allem das fortgeschrittene Alter des Angreifers gewesen, das die Klubbosse zögern ließ. Der 101-fache Nationalspieler beweist in dieser Spielzeit jedoch, wie wichtig er noch immer für Liverpool ist: 27 Torbeteiligungen (15 Tore, 12 Vorlagen) in 21 Pflichtspielen sprechen eine klare Sprache.