Salah-Verlängerung kurz vor dem Abschluss

Sportlich kann man mit der laufenden Saison beim FC Liverpool durchaus zufrieden sein. Zwar mussten die Reds die Titelträume in der Champions League bereits begraben, in der Premier League liegt man aber voll auf Meisterschaftskurs. Eine Situation, die man vor allem auch Mohamed Salah zu verdanken hat, der eine absolute Fabel-Saison spielt. Neben dem Platz sorgte die Vertragssituation des Ägypters allerdings für Aufsehen.

Denn eigentlich gilt an der Anfield Road die Regel, dass Spielern über 30 Jahren nur Einjahresverträge angeboten werden. Damit wollte sich der 32-Jährige, dessen Arbeitspapier am Ende der Saison ausläuft, aber nicht zufriedengeben. Zähe Verhandlungen folgten, deren Ende aber nun zum Greifen nahe ist.

Nach FT-Informationen steht der Flügelspieler kurz vor der Verlängerung in Liverpool um zwei Jahre. Damit würde nicht nur der Spieler, sondern auch die Fans ihren Wunsch bekommen, die die Verlängerung des Publikumslieblings seit Monaten vehement gefordert hatten. Besonders in Saudi-Arabien schaut man in die Röhre. Al Hilal hatte sich große Hoffnungen auf einen Transfer von Salah gemacht und den Linksfuß mit einem Mega-Gehalt gelockt.