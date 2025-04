Saudi-Liga von Salah-Transfer überzeugt

Die Verantwortlichen der saudischen Profiliga (SPL) sind nach wie vor zuversichtlich, Mohamed Salah vom FC Liverpool in die Wüstenliga zu locken. Der ‚Daily Telegraph‘ zitiert eine hochrangige Quelle, die preisgibt, dass der Ägypter „weiterhin Interesse“ an einem Wechsel nach Saudi-Arabien habe. Obwohl Salah bereits mehrfach einen Abgang angedeutet hat, bleibt die Zukunft des Angreifers, der aktuell die Torjägerliste der Premier League anführt und mit den Reds an der Tabellenspitze thront, derzeit ungewiss.

Unter der Anzeige geht's weiter

Salahs Vertrag läuft am Saisonende aus und beide Seiten konnten sich bisher nicht auf eine weitere Zusammenarbeit einigen. Der ursprüngliche Saudi-Plan sah vor, den 32-Jährigen im neu eingeführten Transferfenster vor der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft zu Al-Hilal zu lotsen, damit Salah für den Klub bei der Premierenausgabe des neuen Wettbewerbs auflaufen und eine große Werbewirkung für die SPL erzielen kann. Dazu wird es jedoch – unabhängig von Salahs finaler Klubentscheidung im Sommer – nicht kommen, wie die englische Tageszeitung berichtet.