Nach VfB-Ende: Badstuber will weitermachen

Holger Badstuber sucht derzeit nach einem neuen Verein. Wie der 32-Jährige in der ‚Bild‘ verrät, ist ein Karriereende für ihn keine Option. Er wolle definitiv noch weiterspielen. „Es werden die Fühler jetzt ausgefahren, dann werden wir sehen, wo es hingeht. Ich habe ein gutes Gefühl, dass etwas Gutes kommt“, so Badstuber. Die Tageszeitung berichtet, dass es den Verteidiger ins Ausland zieht.

Nach seiner Versetzung in die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart absolvierte Badstuber 28 Partien in der Regionalliga. Seinen hochdotierten Vertrag mit kolportierten drei Millionen Euro Jahresgehalt wollte der 31-fache Nationalspieler nicht auflösen. Dieser ist nun ausgelaufen, was Badstuber die Möglichkeit eröffnet, bei einem neuen Klub zu unterschreiben.