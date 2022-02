Inter forciert Brozovic-Verlängerung

Bei Inter Mailand ist man zuversichtlich, mit Marcelo Brozovic in die Zukunft gehen zu können. Vorstandsboss Giuseppe Marotta sagte bei ‚DAZN‘: „Wir arbeiten daran, den neuen Vertrag so schnell wie möglich zu komplettieren. Wir hoffen, die Papiere schnell unterschreiben zu können.“

Brozovics Vertrag in Mailand läuft aus. Sein Abgang wäre ein herber Verlust, schließlich ist der 29-Jährige Sechser Dreh- und Angelpunkt im Inter-Spiel. 2016 war der Kroate für fünf Millionen Euro von Dinamo Zagreb zu den Nerazzurri gewechselt. In der vergangenen Saison wurde er mit Inter Meister. Auch aktuell führt man die italienische Serie A an.