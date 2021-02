Eagles verlängern mit Riedewald

Jaïro Riedewald bleibt langfristig bei Crystal Palace. Wie die Eagles offiziell bekanntgeben, wird der 24-jährige Niederländer mit einem neuen Vertrag bis 2024 ausgestattet. Seit 2017 läuft der ehemalige Nachwuchsspieler von Ajax Amsterdam bei den Londonern auf.

In Deutschland erlangte Riedewald im Sommer 2019 aufgrund eines gescheiterten Leihwechsels zum SC Paderborn am Deadline Day Bekanntheit. Mittlerweile hat sich das Blatt für den Defensivallrounder bei Crystal Palace gewendet und der Linksfuß kommt regelmäßig zum Einsatz (20 Pflichtspiele in der laufenden Saison).

