Union: Philipp-Deal vom Tisch

Maximilian Philipp (30) wird sich doch nicht Union Berlin anschließen. Einem ‚Sky‘-Bericht zufolge ist der Wechsel des Mittelstürmers vom SC Freiburg an die Alte Försterei ins Wasser gefallen. Dabei befand sich der Deal schon auf der Zielgeraden.

Warum der Transfer letztlich nicht zustande kommt, wird offengelassen. Union hat in Marin Ljubicic (22) zwar schon einen neuen Angreifer an Bord geholt, stellt allerdings auch die schlechteste Offensive der Bundesliga (16 Tore). Zudem wird Yorbe Vertessen (24) die Hauptstadt aller Voraussicht nach noch in Richtung RB Salzburg verlassen.