Tuchel zieht Konsequenzen: Die Bayern-Aufstellung

Mindestens einmal heute gegen den FC Arsenal und am Samstag (15:30 Uhr) gegen den 1. FC Köln wird Thomas Tuchel noch beim FC Bayern an der Seitenlinie stehen. Aus dem wieder einmal desillusionierenden 2:3 in Heidenheim muss der längst Entmachtete nun die richtigen Schlüsse ziehen.

Gegen Arsenal, seines Zeichens Tabellenführer der Premier League vor dem FC Liverpool und Manchester City, setzt Tuchel auf drei Neue. Für Min-jae Kim, Sven Ulreich und Thomas Müller rücken Eric Dier, Manuel Neuer und der wiedergenesene Leroy Sané in die Startelf. Wohl wissend, dass bei den Gunners eine ganz andere Leistung notwendig sein wird, um nicht schon nach dem Hinspiel sämtlichen Halbfinal-Hoffnungen beraubt zu sein.

So spielen die Bayern