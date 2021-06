Schweiz kegelt Frankreich raus | Die Noten zum Spiel

Frankreich fand in der neuen 3-4-1-2-Grundordnung weder Zugriff noch Spielfluss, die Schweiz war im ersten Durchgang das konstruktivere und bessere Team und belohnte sich mit dem Führungstreffer von Seferovic auf Vorlage des bärenstarken Zuber. Noch vor der Pause stellte Deschamps wieder auf Viererkette um.

Den besseren Start in die zweite Hälfte erwischte jedoch wieder der Außenseiter, Rodríguez scheiterte vom Punkt an Lloris (54.). Direkt im Anschluss wachte Frankreich aber auf und ließ all seine individuelle Klasse aufblitzen. Zwei Tore von Benzema (57., 59.) drehten die Partie in Windeseile, Pogba erzielte zudem ein Traumtor aus der Distanz (75.).

Geschlagen waren die tapferen Eidgenossen aber noch nicht, Seferovics zweites Kopfballtor (81.) brachte die Mannen von Trainer Petkovic heran ehe Gavranovic der Ausgleich gelang (90.). In der vierten Minute der Nachspielzeit traf Coman noch die Latte, ehe es mit 3:3 in die Verlängerung ging.

Mbappé scheitert an Sommer

Dort gehörten die Großchancen den Franzosen, Pavard scheiterte am glänzend parierenden Sommer (95.), Mbappé am Außennetz (110.) und Giroud wiederum an Sommer (119.). Im Elfmeterschießen hatten Für die Schweiz trafen Gavranovic, Schär, Akanji, Vargas und Mehmedi. Für Frankreich waren Pogba, Giroud, Thuram sowie Kimpembe erfolgreich, ehe ausgerechnet Superstar Mbappé an Sommer scheiterte und das Aus des Weltmeisters besiegelte. Die Schweiz trifft im Viertelfinale auf Spanien.

Torfolge

0:1 Seferovic (15.): Trotz Fünferkette gerät Pavard in eine Unterzahlsituation. Zuber wird auf links nicht richtig attackiert und flankt vors Tor. Dort setzt sich Seferovic in der Luft lockerleicht gegen Lenglet durch und köpft gegen die Laufrichtung von Lloris ein.

1:1 Benzema (57.): Frankreich fängt einen langen Ball von Akanji ab und schaltet blitzschnell. Griezmann findet am Strafraum Mbappé, der sofort auf Benzema durchsteckt. Der begnadigte Mittelstürmer bleibt vor Sommer eiskalt und gleicht aus.

2:1 Benzema (59.): Der Weltmeister dreht binnen 90 Sekunden die Partie und wieder sind es die drei Angreifer, die den Treffer perfekt herauskombinieren. Mbappé setzt mit der Hacke Griezmann in Szene, der scheitert mit seinem Lupfer noch an Sommer, doch am langen Pfosten lauert Benzema und köpft ein.

3:1 Pogba (75.): Pogba sammelt 25 Meter vor dem Schweizer Tor einen abgeblockten Schuss auf, nimmt Maß und schlenzt das Leder traumhaft und unhaltbar für Sommer in die Maschen.

3:2 Seferovic (81.): Mbabu hat auf rechts ganz viel Platz für eine punktgenaue Flanke auf Seferovic, der sein zweites Kopfballtor an diesem Abend macht.

3:3 Gavranovic (90.): Pogba verliert den Ball, Xhaka hebelt mit einem einzigen Pass das französische Mittelfeld aus, Gavranovic dreht am Strafraum Kimpembe ein, hat freie Schussbahn und bringt die Schweiz mit einem trockenen Flachschuss in die Verlängerung.

Die Noten für Frankreich

Eingewechselt:

46‘ Coman (3) für Lenglet

87‘ Sissoko (4) für Griezmann

94‘ Giroud (3) für Benzema

111‘ Thuram für Coman

Die Noten für die Schweiz

Eingewechselt:

73‘ Gavranovic (2) für Shaqiri

73‘ Mbabu (2) für Widmer

79‘ Fassnacht (2) für Zuber

79‘ Vargas (2,5) für Embolo

87‘ Mehmedi (4) für Rodríguez

96‘ Schär (2,5) für Seferovic