Bayern & Mamardashvili: Es wird konkret

Am Ende läuft es doch wieder auf Manuel Neuer (37) hinaus. Yann Sommer (34) überzeugte als Rückrunden-Vertreter nicht durchweg und Alexander Nübel (26) hat andere Ambitionen als beim FC Bayern die Bank zu wärmen. So scheint alles beim Alten zu bleiben: Auch in der Saison 2023/24 hütet der viermalige Welttorhüter den Kasten des Rekordmeisters.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ewig wird aber auch ein Neuer nicht mehr auf Top-Niveau spielen, deshalb müssen sich die Münchner auf die Wachablösung vorbereiten. Hierfür ganz offensichtlich ein Kandidat: Giorgi Mamardashvili. Der 22-jährige Georgier wurde laut ‚Sky‘ schon von den Bayern-Scouts unter die Lupe genommen.

Lese-Tipp

FC Bayern: Neue Hintergründe zum Kane-Poker

Lose Gespräche sollen auch schon geführt worden sein. Fabrizio Romano zufolge will Bayern diese in den nächsten Tagen konkretisieren. Heißt: Aus Sondierungen sollen Verhandlungen oder wenigstens Vorverhandlungen werden. Wenig überraschend zeige Mamardashvili, aktuell Stammkeeper beim FC Valencia und von anderen namhaften Klubs umworben, großes Interesse an einem Wechsel nach München.