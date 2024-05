Augsburg zieht Kaufoption bei Jakic

Der FC Augsburg hält Mittelfeldspieler Kristijan Jakic an Bord. Wie die Fuggerstädter vermelden, wurde die Kaufoption beim von Eintracht Frankfurt ausgeliehenen Kroaten gezogen. Gleichzeitig unterschreibt Jakic einen Vertag bis 2028. Die Eintracht kassiert dem Vernehmen nach 5,5 Millionen Euro für den Abräumer. Während Jakic bei der SGE nur Bankdrücker war, wendete sich für den Rechtsfuß mit der Leihe zum FCA im Januar das Blatt. Für den Neunten der abgelaufenen Saison absolvierte Jakic 14 Pflichtspiele (drei Scorerpunkte).

Der 27-Jährige sagt zu seinem Verbleib in Augsburg: „Ich freue mich, dass der FCA die Kaufoption gezogen hat und ich auch über die Saison hinaus in Augsburg bleiben kann. Meine Hoffnungen und Erwartungen an den Winterwechsel haben sich erfüllt. Wir haben als Mannschaft eine sehr gute Entwicklung genommen, zu der ich meinen Beitrag leisten konnte. Ich bin überzeugt, dass wir noch nicht am Ende sind, sondern wir haben gemeinsam noch viel vor. Daher freue ich mich, auch in Zukunft ein Teil des FCA zu sein.“