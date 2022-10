Iling bald ablösefrei: Verliert Juventus das Toptalent?

Erst dreimal stand Samuel Iling für die Profis von Juventus Turin auf dem Platz. Insgesamt waren es nicht mal 45 Spielminuten. Dennoch weckt der 19-Jährige Hoffnung bei der Alten Dame, die in einer tiefen Krise steckt. Allerdings ist Ilings Zukunft in Turin alles andere als in Stein gemeißelt.

Wie ‚The Athletic‘ berichtet, gibt es reges Interesse am Flügelstürmer. Durch seine starken Kurzauftritte in der Serie A und der Champions League machte Iling auf sich aufmerksam. Beim 3:4 gegen Benfica Lissabon lieferte er nach blitzartigem Antritt eine mustergültige Flanke für einen Assist zum Anschlusstreffer. Gegen US Lecce (1:0) besorgte der Linksaußen die Vorlage zum einzigen Tor im Spiel.

Vertrag läuft aus

Besonders interessant ist die vertragliche Situation bei Iling. Der englische U20-Nationalspieler steht lediglich bis Saisonende bei Juve unter Vertrag. Gut möglich, dass die plötzlichen Einsatzminuten bei den Profis dazu dienen, dem hochveranlagten Flügelstürmer einen Verbleib bei den Bianconeri schmackhaft zu machen.

Dem Bericht zufolge sind schon einige Premier League-Klubs hinter Iling her. Und auch andernorts in Europa sollen die Scouts den Engländer auf dem Schirm haben. 2020 wechselte das Offensivjuwel aus der Akademie des FC Chelsea nach Italien. Seither entwickelt sich Iling prächtig. Dass Juventus aber noch keine Unterschrift unter einen langfristigen Kontrakt vom Linksfuß bekam, lässt Zweifel an einem Verbleib aufkommen.

Die Verantwortlichen von Juve stehen allerdings schon im engen Austausch mit den Beratern des pfeilschnellen Außenbahnspielers, heißt es weiter. Konkrete Verhandlungen sind dem Bericht zufolge kurzfristig angesetzt. Auch weil die Spielzeiten von Iling aufgrund seiner Leistung wohl nicht weniger werden. Da das Toptalent ab Januar frei mit anderen Vereinen verhandeln darf, könnten die Bemühungen von Juve aber zu spät kommen.