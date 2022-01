West Ham verlängert mit Antonio

Michail Antonio wird auch in Zukunft weiterhin für West Ham United auf Torejagd gehen. Wie die Hammers mitteilen, wurde der bis 2023 laufende Vertrag des 31-jährigen Stürmers vorzeitig bis 2024 mitsamt Option auf ein weiteres Jahr verlängert.

Antonio war 2015 für 9,5 Millionen Euro von Nottingham Forest zu den Londonern gewechselt und erzielte 57 Treffer in 203 Partien. Trotz zahlreicher prominenter Neuzugänge für den Angriff über die vergangenen Jahre konnte sich der jamaikanische Nationalspieler immer wieder durchsetzen. In der laufenden Saison gelangen ihm neun Treffer sowie sechs Assists in 22 Partien.

We are happy to confirm that Michail Antonio has agreed to extend his contract until the summer of 2024, with the option of a further year.